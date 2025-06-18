IHSG Tertekan ke Level 7.112 pada Jeda Makan Siang

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada jeda makan siang perdagangan, Rabu (18/6/2025). Indeks saham turun 0,61% atau 43,62 poin ke level 7.112.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,41 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,83 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 678.701 kali. Adapun, sebanyak 314 saham harganya turun, 249 saham harganya naik dan 234 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,75%, sektor bahan baku turun 0,36%, sektor kesehatan turun 0,78%, sektor keuangan turun 0,73%, sektor siklikal turun 1,13% dan sektor non siklikal turun 0,74%. Sedangkan sektor energi naik 0,27%, sektor transportasi naik 0,90%, sektor infrastruktur naik 0,31%, sektor industri naik 0,33% dan sektor properti naik 0,66%.

Saham Top Gainers

Tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 26,03% ke Rp92, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) naik 21,15% ke Rp1.575, dan PT Haloni Jaya Tbk (HALO) naik 16,92% ke Rp76.

Saham Top Losers

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) turun 14,98% ke Rp386, PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) turun 14,89% ke Rp160 dan PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) turun 14,87% ke Rp166.