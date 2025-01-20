RI-Inggris Resmikan Kemitraan Infrastruktur Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

JAKARTA - Pemerintah Inggris dan Indonesia secara meluncurkan kemitraan infrastruktur berkelanjutan yang dinamai Melaju. Kemitraan ini secara simbolis diresmikan Menteri Inggris untuk Indo Pasifik Catherine West, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

1. Tujuan Melaju

Kemitraan Melaju bertujuan untuk mewujudkan pembangunan, kerja sama perdagangan, dan pembiayaan ekspor untuk mendukung proyek infrastruktur hijau di Indonesia. Hal ini merupakan contoh ambisi Inggris dan Indonesia untuk memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan di bawah Kemitraan Strategis baru, yang telah disetujui oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani pada tahun 2025.

Kemitraan strategis ini akan mencakup perjanjian formal yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang aman dan berkelanjutan, yang dirancang untuk mewujudkan Rencana Perubahan pemerintah Inggris serta target pertumbuhan tahunan pemerintah Indonesia sebesar 8 persen.

2. Sikap Inggris

Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West mengatakan, kemitraan Inggris-Indonesia tumbuh semakin kuat karena pihaknya terus mengupayakan Kemitraan Strategis baru sebagaimana disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer di Inggris pada bulan November tahun lalu.

“Saya berharap dapat bertemu dengan para mitra dan pemerintah Indonesia seiring kita bekerja sama untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera, aman, dan berkelanjutan bagi Inggris dan Indonesia, melalui peningkatan kerja sama, termasuk di bidang perdagangan dan investasi, pertumbuhan ekonomi, iklim, alam, dan pertahanan,” kata Menteri West dalam acara peluncuran Melaju di Jakarta, Senin (20/1/2025).