HOME FINANCE HOT ISSUE

Cak Imin Angkat Co-Founder Tokopedia Jadi Deputi Kemenko PM, Ini Tugasnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |20:45 WIB
Cak Imin Angkat Co-Founder Tokopedia Jadi Deputi Kemenko PM, Ini Tugasnya
Cak Imin Angkat Co-Founder Tokopedia Jadi Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melantik Co-Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison. Dirinya diangkat menjadi Deputi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta. 

1. Tugas Leontinus Alpha Edison

Leon akan berfokus pada inovasi pemberdayaan UMKM di Indonesia.
 

“Terima kasih Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memberi saya kepercayaan untuk melakukan inovasi-inovasi pemberdayaan UMKM,” ujar Leontinus setelah dilantik, Senin (20/1/2025). 

2. Pengalaman Leo 

Leontinus yang sebelumnya mendirikan Tokopedia merasa pengalamannya relevan dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pemberdayaan UMKM.

“Saya rasa dulu di Tokopedia juga begitu, ya, kita menyediakan ruang agar UMKM bisa berdaya. Sekarang, bedanya kerja di kementerian koordinator ya akan banyak bersentuhan dengan kebijakan dan birokrasi. Soal inovasi pemberdayaan, saya yakin bisa melakukan banyak hal di Kemenko PM ini,” ujarnya.

Meski pengalamannya banyak seputar pemberdayaan UMKM, peran Leontinus sebagai Deputi di Kemenko PM tidak hanya mengurusi UMKM, ia juga memegang peran strategis dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif, koperasi, dan pekerja migran.

“Tugasnya banyak. Nggak cuma pemberdayaan UMKM, tapi juga koperasi, ekonomi kreatif, sama pekerja migran. Saya sudah belajar, dan semoga bisa lari lebih cepat untuk merumuskan gebrakan-gebrakan baru di masing-masing bidang,” lanjut Leontinus.

 

