Berapa Harga Jual Uang Kertas Kuno Rp500 Gambar Monyet?

JAKARTA - Harga jual uang kertas kuno Rp500 gambar monyet menarik diketahui. Sebab harga tukar uang kuno memiliki nilaiyang besar, sesuai dengan jenis, tahun edaran, hingga penilaian dari masing-masing kolektor yang ingin membelinya.

Menjual uang kuno ke Bank Indonesia menjadi pilihan yang aman, terutama apabila memiliki uang kuno yang sudah tidak beredar lagi secara resmi. Jika ingin lebih praktis, masyarakat bisa langsung menjual uang kuno ke pedagang uang kuno yang kerap ditemukan di pasar barang antik.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (20/1/2025), Okezone telah merangkum harga jual uang kertas kuno Rp500 gambar Monyet, sebagai berikut.

Harga uang kertas Rp500 gambar monyet. Pada marketplace Tokopedia, uang kuno ini dijual dengan harga ribuan sampai jutaan. Bahkan harga tertinggi yang ditawarkan penjual mencapai Rp50 juta per lembarnya.

Sedangkan pada marketplace Shopee, uang kertas Rp500 emisi 1992 dijual dengan harga Rp5 ribu sampai Rp75 ribu per lembarnya. Namun ada juga yang menjualnya paling tinggi mencapai Rp20.814.000 per gulung yang isinya 1000 lembar uang kertas Rp500 gambar monyet.

Uang kertas ini, yang memiliki gambar monyet sebagai elemen desainnya, menjadi sorotan karena keunikan sejarah di baliknya. Meskipun bukan mata uang resmi, banyak yang tertarik untuk mengoleksi karena dianggap memiliki nilai historis dan seni yang tinggi.

Para ahli numismatika menyatakan bahwa uang kuno tersebut dihasilkan sebagai uang mahar dalam konteks kebudayaan tertentu. Dengan permintaan yang meningkat, pasar kolektor kini memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan uang ini, dan membuat lonjakan harga yang signifikan.

Harga Jual Uang Kertas Kuno Rp500 di Marketplace

1. Tokopedia

Harga Uang Kuno 500 Rupiah Monyet Orangutan Rp8.000

Harga Uang Kertas 500 Rupiah Tahun 1991 Monyet Gantung Rp55.000

Harga Uang Kerta 500 Rupiah Gambar Monyet Langka Rp50.000.000

Harga uang kuno 500 monyet thn 92,Asli Rp1.000.000

Harga uang kuno 500 rupiah (monyet) Rp21.000.000

Harga Uang Kuno Orang Utan Monyet 500 Rupiah IDR Indonesia Tahun 1992 UNC Rp7.000

Harga TP 95 : Uang Kertas Kuno Indonesia 500 Monyet / Orang Utan Tahun 1992 Rp6.000

Harga Uang Kuno 500 Rupiah Orang Utan / monyet th 1992 UNC Rp7.000

Harga Uka Uka Uang 500 Monyet hitam mata merah 1991 Rp25.000

Harga Uang 500 Rupiah Monyet Orangutan Rp8.000