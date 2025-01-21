Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Pesawat di Indonesia Hanya 410, Erick Thohir: Kita Butuh 750 Armada

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |22:16 WIB
Jumlah Pesawat di Indonesia Hanya 410, Erick Thohir: Kita Butuh 750 Armada
Tiket Pesawat Terbang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan jumlah pesawat yang beroperasi masih minim atau sebanyak 410 armada saja. Angka itu tidak mencukupi kebutuhan pasar domestik.


1.    Jumlah Armada


Idealnya, jumlah operasional pesawat yang dibutuhkan di Indonesia mencapai 750 armada. 


“Indonesia membutuhkan 750 pesawat ya Pak Menhub ya (Dudy Purwagandhi), kondisi hari ini baru 410 untuk pelayanan domestik,” ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

2.    Pasar Domestik


Menurutnya, ceruk pasar domestik sangat potensial dan tidak kalah dengan pasar penerbangan dua negara besar, yakni Amerika Serikat dan China. Karena itu, penambahan jumlah pesawat mutlak dilakukan maskapai penerbangan di Tanah Air. 


“Ya kalau kita lihat komparasi dengan domestic market yang ada di Amerika dan China, saya rasa kita juga potensi yang luar biasa tinggal bagaimana kita coba bisa menambah jumlah pesawat ini ke depan gitu,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
