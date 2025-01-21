Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Pesawat Turun di Mudik Lebaran 2025? Ini Penjelasan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |19:35 WIB
Harga Tiket Pesawat Turun di Mudik Lebaran 2025? Ini Penjelasan Erick Thohir
Menteri BUMN soal Tiket Pesawat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan penurunan tiket pesawat selama mudik dan arus balik Lebaran 2025 masih akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto.


1.    Keputusan di Prabowo


Artinya, keputusan itu ada di tangan Kepala Negara. Penurunan harga tiket pesawat maskapai pelat merah hanya dapat dilaksanakan ketika sudah mendapat arahan dan persetujuan dari Presiden. 


Saat dikonfirmasi, Erick belum memberikan penjelasan detail sebelum rapat bersama Presiden dilaksanakan nantinya.


“Saya tidak bisa komen sebelum ada rapat dari Bapak Presiden langsung,” ujar Erick ketika ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

2. Beri Instruksi


Erick memastikan sesudah Prabowo memberikan instruksi, dirinya dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi langsung tancap gas. 


“Kembali, ya pastikan semua itu akan beliau pimpin, arahan seperti apa, baru nanti implementasinya di kami berdua, seperti yang kemarin untuk Nataru (2024/2035),” paparnya.


“Jadi saya belum bisa komen mengenai harga tiket, tetapi yang tadi yang kita sinergikan bagaimana pelayanan kepada masyarakat di saat yang sukses di Nataru kembali dijaga pada saat Lebaran,” beber dia. 

 

Halaman:
1 2
