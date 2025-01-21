Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir dan Menhub Bahas Kesiapan Lebaran 2025, Antisipasi Kemacetan Parah di Merak

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |18:39 WIB
Erick Thohir dan Menhub Bahas Kesiapan Lebaran 2025, Antisipasi Kemacetan Parah di Merak
Menteri BUMN dan Menhub soal Mudik Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas persiapan teknis untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan massa, terutama di sektor transportasi, saat mudik dan arus balik Lebaran 2025.


1.    Erick Thohir Bertemu Menhub


Terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir menerima kunjungan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025). 


Dalam pertemuan itu, keduanya kembali mensinkronisasi kebijakan atau langkah teknis soal persiapan perusahaan pelat merah di sektor transportasi mengantisipasi mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. 
“Alhamdulillah hari ini kami kedatangan Menteri Perhubungan, Pak Dudy, yang tentu kita diskusi mengenai persiapan Lebaran “Yang tentu tidak lama lagi,” ujar Erick saat ditemui di kantornya. 


“Sinkronisasi ini memang kita pentingkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memastikan pelayanan kepada publik itu bisa maksimal,” paparnya.

2. Antisipasi Kemacetan


Catatan penting yang disampaikan Dudy Purwagandhi kepada Erick Thohir, yakni antisipasi kemacetan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Diperkirakan kemacetan bisa melonjak lima kali lipat dibandingkan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.


Catatan tersebut nantinya menjadi pekerjaan rumah bagi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator Pelabuhan Merak. 
“Sebenarnya catatan beliau tidak sesuatu yang kompleks dan besar. Tapi karena ini nanti dari Nataru ke Lebaran ini bisa lima kali lipat dipastikan kemacetan yang tentu selama ini di ASDP di Merak itu bisa ditanggulangi,” ucap Erick. 

 

Halaman:
1 2
