Erick Thohir Sebut Menhub Dukung Merger Pelni-ASDP ke Pelindo

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendapat dukungan penuh dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

1. Rencana Aksi Korporasi

Rencana aksi korporasi tersebut pun sudah diskusikan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Saat ini penggodokan masih dilakukan pemegang saham.

“Tetapi kalau yang Pelindo, Pelni, ASDP kemarin kan kita udah sounding juga ke Menteri Perhubungan, beliau dukung karena ini bagian solusi juga,” ujar Erick saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

2. Merger Tekan Biaya

Dia optimistis dengan merger ini dapat menekan biaya logistik di Tanah Air. Selain itu, merger ikut memperkuat layanan keselamatan penumpang kapal yang dikelola Pelni dan ASDP.

Menurutnya, dalam kerangka integrasi perbaikan pengelolaan sektor pelabuhan akan berdampak baik bagi manajemen kapal.