IHSG Naik Nyaris 1% ke Level 7.250 di Jeda Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Rabu (22/1/2025). IHSG siang ini naik nyaris 1% atau 0,95% atau 68,23 poin ke level 7.250.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,74 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,31 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 781.166 kali. Adapun, sebanyak 287 saham harganya naik, 279 saham harganya turun dan 234 saham lain harganya stagnan.

1. Penopang IHSG

Sektor infrastruktur naik 1,78%, sektor siklikal naik 1,41%, sektor industri naik 0,73%, sektor energi naik 0,67%, sektor bahan baku naik 0,65%, sektor siklikal naik 0,62%, sektor keuangan naik 0,36%. Sedangkan sektor properti turun 0,70%, sektor kesehatan turun 0,29%, sektor teknologi turun 0,24% dan sektor transportasi turun 0,12%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) naik 34,88% ke Rp232, PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) naik 25,00% ke Rp925, dan PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 24,84% ke Rp1.910.

3. Top Losers

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) turun 12,67% ke Rp655, PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) turun 11,49% ke Rp770 dan PT Perma Plasindo Tbk (BINO) turun 11,36% ke Rp156.

Lalu, tiga saham yang teraktif diperdagangkan hingga sesi pertama ini antara lain, PT Multirend Indo Tbk (BABY), PT Petrosea Tbk (PTRO) dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)