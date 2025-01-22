Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik Nyaris 1% ke Level 7.250 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |12:47 WIB
IHSG Naik Nyaris 1% ke Level 7.250 di Jeda Sesi I
IHSG Naik Nyaris 1% ke Level 7.250 di Jeda Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Rabu (22/1/2025). IHSG siang ini naik nyaris 1% atau 0,95% atau 68,23 poin ke level 7.250.
Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,74 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,31 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 781.166 kali. Adapun, sebanyak 287 saham harganya naik, 279 saham harganya turun dan 234 saham lain harganya stagnan.

1. Penopang IHSG

Sektor infrastruktur naik 1,78%, sektor siklikal naik 1,41%, sektor industri naik 0,73%, sektor energi naik 0,67%, sektor bahan baku naik 0,65%, sektor siklikal naik 0,62%, sektor keuangan naik 0,36%. Sedangkan sektor properti turun 0,70%, sektor kesehatan turun 0,29%, sektor teknologi turun 0,24% dan sektor transportasi turun 0,12%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) naik 34,88% ke Rp232, PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) naik 25,00% ke Rp925, dan PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 24,84% ke Rp1.910.

3. Top Losers

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) turun 12,67% ke Rp655, PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) turun 11,49% ke Rp770 dan PT Perma Plasindo Tbk (BINO) turun 11,36% ke Rp156.
Lalu, tiga saham yang teraktif diperdagangkan hingga sesi pertama ini antara lain, PT Multirend Indo Tbk (BABY), PT Petrosea Tbk (PTRO) dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/278/3148384/ihsg-XUuc_large.jpg
IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.107
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/278/3120024/ihsg_menguat-2pyQ_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,32% ke Level 6.617, Transaksi Rp12,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/278/3118160/ihsg-XWx5_large.jpg
3 Penyebab IHSG Anjlok ke Level 6.300, Bos BEI: Kita Tidak Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/278/3111335/ihsg-DGlg_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok 2,1% ke 6.875, Saham BMRI-BBCA Diborong Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/278/3111206/ihsg-mkcs_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok Hampir 2% ke Level 6.886, Saham-Saham Ini Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/278/3109429/ihsg-rwtX_large.jpg
IHSG Menguat ke Level 7.109 Sambut Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement