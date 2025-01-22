Adu Harta Kekayaan Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari, Ternyata Berbeda Jauh

JAKARTA - Adu harta kekayaan Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari sebagai publik figur yang dikabarkan sedang dekat. Kabar kedekatan mereka muncul saat pertama kali sempat membagikan momen tukar kado bersama di Instagram.

Ketika menjadi bintang tamu dalam Pagi Pagi Ambyar, duda tiga anak ini sedikit buka suara terkait hubungan mereka sebenarnya. Mantan suami dari Sarwendah ini hanya menerangkan dirinya dan Desy memang sedang rajin berkomunikasi.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (22/1/2025), Okezone telah merangkum adu harta kekayaan Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari, sebagai berikut.

Harta Kekayaan Desy Ratnasari

Desy dikenal sebagai artis dan politisi yang lahir 12 Desember 1973 di Sukabumi. Mengutip dari laman LHKPN, Desy Ratnasari mempunyai harta kekayaan senilai Rp12,6 miliar. Aktris dan presenter ini diketahui memiliki tanah dan bangunan senilai Rp5.361.328.000 (Rp5,3 miliar) yang di Tangerang Selatan dan Sukabumi.

Desy Ratnasari memiliki satu unit alat transportasi dan mesin, yakni mobil Hyundai Staria Tahun 2023 senilai Rp1.000.000.000 (Rp1 miliar). Desy juga punya harta bergerak lainnya Rp2.552.422.000 (Rp2,5 miliar). Belum lagi kas dan setara kas Rp4.001.724.544 (Rp4 miliar). Meski begitu, Desy Ratnasari tercatat memiliki utang sebesar Rp238.208.163 (Rp238 juta). Maka, total kekayaan Desy Ratnasari mencapai Rp12.677.266.381 (Rp12,6 miliar).