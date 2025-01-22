BRI Beri Bantuan ke Korban Banjir

JAKARTA - BRI Bandar Lampung membagikan 2.000 nasi kotak dan 400 dus air mineral kemasan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Bantuan ini disalurkan dalam beberapa tahap di titik-titik yang paling terdampak banjir.

Pada Senin (20/1/2025) BRI membagikan 600 nasi kotak dan 300 dus air mineral di posko Kecamatan Teluk Betung Selatan.

1. Beri Bantuan

Sementara itu, 400 nasi kotak dan 100 dus air mineral lainnya disalurkan ke posko Kelurahan Way Lunik, Panjang.

Kedua lokasi ini menjadi wilayah yang terdampak paling parah setelah banjir besar melanda pada Jumat, (17/1/2025) malam.

2. Ringankan Beban Masyarakat

Sehari sebelumnya, pada Minggu (19/1/2025) BRI telah menyalurkan 1.000 nasi kotak ke posko Kecamatan Teluk Betung Selatan sebagai bentuk tanggap darurat.

Regional Operational Head BRI Bandar Lampung, Arief Amirudin, menyatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.

“Mudah-mudahan dengan bantuan yang kami berikan bisa meringankan beban masyarakat,” ujarnya.