HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Januari 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |06:13 WIB
Berikut Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Januari 2025
Jadwal Libur Januari (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berikut jadwal libur nasional dan cuti bersama Januari 2025, yang di mana ada libur panjang 5 hari. Pemerintah sudah menetapkan daftar libur nasional dan cuti bersama kalender 2025 dengan total 27 hari.


Pada bulan ini, terdapat 3 hari libur nasional dan 1 hari cuti bersama. Berikut ini Okezone rangkum jadwal libur nasional dan cuti bersama Januari 2025:


1. Libur dan Cuti Bersama Januari 2025


Libur Nasional Januari 2025


1 Januari, Rabu: Tahun Baru 2025 Masehi


27 Januari, Senin: Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.


29 Januari, Rabu: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili


2. Cuti Bersama Januari 2025


28 Januari, Selasa: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili


2. Masyarakat Bisa Libur 5 Hari


Total libur dan cuti bersama Januari 2025 mencapai 4 hari. Namun masyarakat bisa libur panjang 5 hari saat akhir Januari 2025 dimulai dari Sabtu, 25 Januari 2025 libur akhir pekan, Minggu, 26 Januari 2025 libur akhir pekan, 27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, 28 Januari (Selasa) Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili dan 29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.

 

