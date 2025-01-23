Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pagar Laut Tangerang Diindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR Periksa Pejabat yang Terbitkan SHGB-SHM

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |22:08 WIB
Pagar Laut Tangerang Diindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR Periksa Pejabat yang Terbitkan SHGB-SHM
Pagar Laut Tangerang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan pihaknya akan mendalami indikasi pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang, Banten untuk reklamasi. Apalagi, disebut-sebut jika benar untuk reklamasi akan merugikan negara hingga Rp300 triliun.

 
“Itu yang harus kita dalami motifnya,” tegas Ossy dalam dialog INTERUPSI dengan tema HGB Pagar Laut Dicabut, Siapa Diusut, di iNews TV, Kamis (23/1/2025).

1. Usut Pegawai


Lebih lanjut, Ossy mengatakan bahwa saat ini pihaknya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Inspektorat Jenderal sedang mengusut para pegawai yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 263 bidang di laut Tangerang.
 
“Kami bisa periksa dan kita bisa teliti adalah pegawai-pegawai kami yang mengeluarkan sertifikat ini. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh APIP ataupun internal dari inspektorat jenderal karena itu juga bagian dari apa yang akan menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan pembatalan ini,” ujarnya.

 2. Sesuai Prosedur

Ossy menjelaskan bahwa penerbitan HGB dan SHM dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. Namun, sertifikat di kawasan ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota karena ukuran bidang tanah tidak melebihi 3 hektar untuk perusahaan atau 1 hektar untuk individu.

 
“Nah dalam kasus ini memang wewenang itu ada di Kantor Pertanahan kabupaten kota karena besaran sertifikat ada 263 bidang dengan luasan yang tidak mencapai maksimal dibawah 3 hektar untuk perusahaan dan satu hektar untuk perorangan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
