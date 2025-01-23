Ikuti Kuis Berhadiah MotionBank, Kini Giliran Kamu Menang!

JAKARTA - Yuk ikuti kuis berhadiah MotionBank yang sudah tayang sejak November 2024 lalu. Saat ini ratusan pemirsa MNCTV telah berhasil berpartisipasi dan memenangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah setiap harinya dari Kuis Berhadiah MotionBank.

Jangan sampai ketinggalan! Saatnya giliran Kamu berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai dari Kuis Berhadiah MotionBank yang ditayangkan setiap harinya di MNCTV mulai pukul 19.25-19.30 WIB.

1. Kuis MotionBank

Kuis Berhadiah MotionBank merupakan program kuis interaktif yang dipersembahkan PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank. Terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti dan berkesempatan memenangkan hadiah total jutaan rupiah setiap harinya. Melalui program kuis interaktif ini, 5 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp500 ribu.

2. Ketentuan Kuis

Yuk simak deretan ketentuan agar Kamu semua dapat berpartisipasi dalam Kuis Berhadiah MotionBank dan kesempatan menang Kamu semakin besar!

1. Saksikan Kuis Berhadiah MotionBank setiap hari pada pukul 19.25-19.30 WIB di MNCTV.

2. Telepon ke nomor interaktif yang muncul di layar TV (021) 5300 070 saat kuis berlangsung.

3. Setelah terhubung, ucapkan password: MotionBank, Mo Apa Aja Bisa!

4. Jawab satu pertanyaan dari host dengan tepat untuk mendapatkan hadiah

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan bahwa Kuis Berhadiah MotionBank membuka kesempatan pada semua orang untuk bisa memenangkan hadiah uang tunai dengan total jutaan rupiah setiap harinya.

"Bagi pemirsa yang belum sempat mengikuti atau memenangkan kuis jangan berkecil hati dan silahkan coba lagi di hari berikutnya,” ungkap Rita.

3. Buka Rekening MotionBank

Yang tak kalah penting, pastikan kamu sudah memiliki rekening Tabungan Motion Cuan ya! Karena hadiah yang berhasil kamu dapatkan dari Kuis Berhadiah MotionBank nantinya akan ditransfer ke rekening Tabungan Motion Cuan kamu. Jika belum, kamu dapat dengan mudah memilikinya tanpa perlu repot mendatangi kantor cabang MNC Bank. Ikuti deretan langkah-langkahnya berikut:

1. Pastikan kamu memiliki aplikasi MotionBank. Jika belum, segera download di bit.ly/MotionBankMNC

2. Klik tombol “Buat Akun Baru”, pilih “Tabungan Motion Cuan” klik “Ajukan sekarang”

3. Baca dan setujui Syarat dan Ketentuan, klik “Lanjut”

4. Masukkan Nomor Handphone, Email, dan Kode Referal (jika ada)

5. Input kode OTP yang dikirimkan melalui SMS

6. Upload foto e-KTP, lakukan selfie dengan e-KTP, dan ikuti arahan untuk Live Detection

7. Isi lengkap formulir pribadi dengan benar

8. Buatlah passcode yang berisi 8 karakter dengan kombinasi minimal 1 angka, 1 huruf kecil, dan 1 huruf kapital

9. Kemudian, tuliskan PIN yang terdiri dari 6 digit angka

10. Setelah kamu mendapatkan email konfirmasi bahwa pembukaan rekening berhasil, kamu sudah bisa login ke MotionBank dan menikmati kemudahan aktivitas perbankan.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, dan akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank Mo Apa Aja Bisa di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui WhatsApp chat di 08888888888.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)