HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Salurkan Kredit UMKM Rp1.105 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |13:39 WIB
BRI Salurkan Kredit UMKM Rp1.105 Triliun
Nilai kredit tersebut 81,7% atau Rp1.105 triliun diantaranya disalurkan untuk segmen UMKM. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI mencatat nilai kredit yang disalurkan hingga kuartal III-2024 mencapai Rp1.353 triliun atau tumbuh 8,21% dibandingkan periode yang sama 2023.

1. Kredit UMKM

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan, dari nilai kredit tersebut 81,7% atau Rp1.105 triliun diantaranya disalurkan untuk segmen UMKM. 

“Sampai dengan akhir triwulan III/2024, kami menyalurkan kredit sebesar Rp1.353 triliun. Di mana ini tumbuh 8,21% dibandingkan dengan periode yg sama tahun lalu,” ujar Amam saat konferensi pers di Menara BRILiaN, Jakarta, Jumat (24/1/2025). 

“Dan menariknya 81,7% atau Rp1.105 triliun (disalurkan untuk UMKM,” paparnya.

2. Kembangkan UMKM

BRI punya sejumlah program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan bisnis UMKM. Amam menyebut, program yang dirumuskan bertujuan membawa produk usaha mikro ke pasar global. 

 

Halaman:
1 2
