1.000 UMKM Unggulan Ikuti BRI Export 2025

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatat ada 1.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam gelaran BRI UMKM EXPORT 2025. Jumlah ini sudah melalui proses seleksi ketat yang dilaksanakan selama satu bulan atau periode 4 November-7 Desember 2024.

1. UMKM Unggulan

Adapun, 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih akan memasarkan produk mereka. Tercatat ada lima kategori utama, yaitu home decor and craft sebanyak 153 UMKM. Food and beverage dari 358 UMKM, accessories and beauty 181 UMKM, fashion and wastra dari 273 UMKM, dan healthcare and wellness 35 UMKM.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan, perusahaan berkomitmen mendorong pelaku UMKM melalui program pemberdayaan.

“Maka program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BRI itu pasti akan difokuskan kepada upaya untuk mengembangkan UMKM baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya,” ujar Amam saat konferensi pers di Menara BRILiaN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

2. BRI UMKM Expo

Gelaran yang sebelumnya dikenal sebagai UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ini menjadi komitmen BRI mendukung pertumbuhan UMKM agar mampu memperluas akses pasar.

BRI UMKM EXPO(RT) akan berlangsung pada 30 Januari sampai 2 Februari 2025 di ICE BSD City Nusantara Hall. Acara ini mengusung tema ‘Broadening MSME's Global Outreach’.

Menurut Amam, antusiasme dan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan potensi besar yang akan dihadirkan oleh BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Bahkan, diharapkan pameran ini dapat melanjutkan kesuksesan event sebelumnya, yang telah mencatatkan hasil positif dan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM di pasar internasional.

Sebagai gambaran, pada tahun 2023 total nilai kesepakatan bisnis (business matching) mencapai sebesar USD81,3 juta, yang melibatkan 86 buyers dari 30 negara.