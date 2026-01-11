Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

KUR BRI Jadi Penyelamat, Usaha Angkringan Ini Bangkit dan Bertumbuh

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |12:26 WIB
KUR BRI Jadi Penyelamat, Usaha Angkringan Ini Bangkit dan Bertumbuh
Heddy memilih membuka usaha kuliner yang dinamai Angkringan Moses. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA– Kehilangan pekerjaan tak membuat seorang Heddy Pamungkas, warga Karang Kebon Utara, Semarang, menyerah dengan keadaan; Untuk memiliki sumber penghasilan baru, Heddy memilih membuka usaha kuliner yang dinamai Angkringan Moses. Berkat ketekunannya dan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, usahanya dapat terus tumbuh, pelanggan bertambah, dan ekonomi keluarga ikut terbantu.

Menurutnya, usaha angkringan memiliki prospek yang baik karena banyak peminatnya walaupun memiliki banyak rintangan. 

“Saat itu memang lagi ramai dan menurut saya bisa untuk usaha jangka panjang. Usaha ini memiliki potensi yang besar namun tak luput dari sejumlah tantangan seperti hujan, karena kami jualan di pinggir jalan raya. Selain itu, kadang ada saja orang yang nakal (mengganggu),” tuturnya.

Dari sisi pelanggan pun tak menentu. Lalu lintas jalan besar tidak selalu berbanding lurus dengan pembeli. Meski begitu, lokasi strategis dekat hotel justru menjadi peluang baru Angkringan Moses untuk memperluas segmen pelanggan dari yang sekadar lewat hingga tamu hotel.

“Perkembangannya, pelanggan baru selalu ada. Tapi yang namanya jualan, ya tidak pasti setiap hari. Untuk penjualan harian, lancar, meskipun kadang ada sedikit penurunan. Alhamdulillah masih bisa dibilang lancar,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, Heddy mulai merasakan ada banyak kebutuhan yang harus segera ia penuhi. Atas saran tetangga, Heddy memberanikan diri untuk mengajukan KUR BRI. Dengan proses yang cepat dan tanpa jaminan tambahan, Heddy berhasil menerima dana KUR sebesar Rp15 juta. Dana KUR tersebut digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan angkringannya.

“Saya mengenal KUR BRI dari tetangga yang menyarankan saya untuk mencoba mengajukan KUR. Prosesnya cepat, satu hari langsung selesai. Malam itu saya pengajuan dan disurvei, besoknya saya diminta ke kantor, tanda tangan, dan langsung cair. Dana KUR saya gunakan untuk pengadaan kerupuk, tambah meja, dan mengganti perkakas-perkakas yang sudah lama,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/455/3194613//usaha-CWBe_large.jpg
Ini Tantangan di Balik Tumbuhnya Bisnis Kemitraan dan Lisensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/455/3194604//umkm-7Yt5_large.jpg
Kisah UMKM Ubah Kesulitan Jadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/622/3194403//bri-BPbz_large.jpg
BRI Gelar Literasi Keuangan bagi Atlet SEA Games 2025 Penerima Bonus Rp465 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194337//kemenpora_gandeng_bri_salurkan_bonus_atlet-qoeP_large.jpg
Apresiasi Capaian Indonesia di SEA Games 2025, Kemenpora Gandeng BRI Salurkan Bonus Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194187//tips_aman_bertransaksi_dengan_kartu_kredit_bri-yGSJ_large.jpeg
Waspada Modus Kejahatan, Ini Tips Aman Bertransaksi dengan Kartu Kredit BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3193994//bri_kembali_raih_resertifikasi_iso_29119-WcA2_large.jpeg
Lagi! BRI Raih Resertifikasi ISO 29119, Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi TMMi Level 3
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement