Apa yang Harus Dilakukan jika Debt Collector Pinjol Datang ke Rumah?

JAKARTA - Apa yang harus dilakukan jika debt collector (DC) datang ke rumah? Dalam beberapa kasus, DC dari pinjaman online dapat mendatangi rumah nasabah untuk menagih utang. DC sering kali menjadi solusi untuk menagih utang pinjaman apabila tidak dibayar tepat waktu. Namun, tidak sedikit masyarakat yang merasa tertekan akibat perilaku tidak etis atau intimidatif yang dilakukan oleh DC, khususnya pinjaman online.



Di dalam Pasal 62 nomor 22 Tahun 2023 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengatur tentang penagihan kredit atau pembiayaan. Di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa penyelenggara jasa keuangan wajib memastikan penagihan kepada konsumen dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hak-hak Anda sebagai nasabah. Serta langkah-langkah yang perlu disiapkan apabila DC datang ke rumah yang dirangkum Okezone, Jumat (24/1/2025):

1. Tetap Tenang



Ketika DC datang ke rumah, usahakan tetap tenang. Jangan terbawa emosi atau merasa terintimidasi, kendalikan diri agar dapat menghadapi situasi dengan kepala dingin.

2. Periksa Identitas Debt Collector

Mintalah DC untuk menunjukkan identitas dan surat tugas yang sah dari perusahaan pinjaman online terkait, pastikan nama mereka tercantum sebagai petugas resmi. Hindari memberikan informasi pribadi kepada siapapun yang tidak bisa membuktikan identitasnya.