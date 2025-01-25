Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Sindir Importir Singkong: Menzalimi Petani, Pengkhianat Bangsa

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |17:35 WIB
Mentan Sindir Importir Singkong: Menzalimi Petani, Pengkhianat Bangsa
Mentan Sindir Importir Singkong: Menzalimi Petani, Pengkhianat Bangsa (foto: the daily meal)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman geram dengan keberadaan importir singkong di Indonesia. Saking jengkelnya, Mentan Amran menyamakan importir singkong dengan pengkhianat bangsa.
Menurut Mentan, aksi importir yang lebih memilih produk singkong luar negeri daripada hasil petani lokal merupakan sebuah tindakan zalim yang sama dengan penjajah, yang mana patriotismenya patut dipertanyakan.
“Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar. Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa," ujar Mentan Amran pada Sabtu (25/1/2025).

1. Protes Petani

Respons ini diberikan Mentan Amran setelah mengetahui adanya aksi protes ribuan petani di Lampung kepada pabrik pengolahan tepung tapioka. Aksi protes tersebut dipicu oleh rendahnya harga singkong yang disinyalir karena adanya impor dari luar.
Ia juga mengingatkan bahwa pihak yang menzalimi petani akan ditindak. Sebab, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil.
“Ini kami dengar di Lampung terkait harga singkong, kami akan undang, kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” tegasnya.

2. Impor Singkong

Seperti diketahui, ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung menggeruduk pabrik pengolahan tapioka. Mereka menuntut agar perusahaan segera menerapkan harga singkong sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati, yaitu Rp1.400 per kilogram.
Menurut kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), impor tapioka menjadi salah satu penyebab rendahnya harga beli singkong di Provinsi Lampung.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement