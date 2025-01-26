Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasabah Galbay Pinjol Bisa Dipenjara?

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |07:05 WIB
Nasabah Galbay Pinjol Bisa Dipenjara?
Nasabah Galbay Pinjol Bisa Dipenjara? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah galbay pinjol dalam jumlah besar bisa berakhir di balik jeruji besi? Pertanyaan tentang gagal bayar (galbay) pinjaman online (pinjol) menghantui para debitur yang terlilit utang yang tidak bisa melunasi utang tersebut.
Pinjol memang seringkali menjadi solusi untuk kebutuhan mendesak, tetapi bunga yang tinggi, tenor pendek, dan jumlah pinjaman yang besar sering kali membuat banyak orang kesulitan melunasinya.
Jadi, apakah gagal bayar pinjaman online dalam jumlah besar bisa berujung hukuman penjara? Berikut penjelasan yang dirangkum oleh Okezone.

1. Pinjaman Debitur

Pihak pinjol tetap harus mematuhi aturan hukum saat menagih utang kepada debitur. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang tidak mampu membayar utang ke pinjol tidak bisa dipidana. 
Sesuai dengan Pasal 372 tentang penggelapan hanya berlaku jika seseorang sengaja menggunakan barang milik orang lain untuk keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.
Begitu juga pasal 378 tentang penipuan, yang membutuhkan unsur niat menipu sejak awal untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain. Jadi, gagal bayar pinjol tidak otomatis berarti melanggar hukum pidana. 

2. Terus Kirim Pesan

Apabila tidak mampu membayar pinjaman, biasanya pinjol akan terus mengingatkan lewat SMS, email, atau telepon. Jika tagihan tetap tidak terbayarkan, debt collector (DC) bisa datang kapan saja untuk menagih secara langsung.
Selain itu, data pribadi debitur yang digunakan saat mendaftar pinjaman bisa dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, debitur akan masuk daftar hitam OJK, dikenakan denda, dan harus menghadapi bunga yang membengkak
Jadi, meskipun galbay pinjol tidak dapat dipenjarakan tetap penting untuk bertanggung jawab dan mencari solusi agar utang dan bunga tidak menumpuk.

Baca Selengkapnya: Apakah Galbay Pinjol dalam Jumlah Besar Bisa Dipenjara?

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement