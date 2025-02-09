Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Land-MNC Peduli Kembali Gelar Senam Sehat di KEK Lido, Warga Sangat Antusias

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |18:11 WIB
MNC Land-MNC Peduli Kembali Gelar Senam Sehat di KEK Lido, Warga Sangat Antusias
MNC Land-MNC Peduli Menghadirkan Program Senam Sehat Bagi Masyarakat. (Foto: Okezone.com/MNC Land)
A
A
A

BOGOR - MNC Land bersama MNC Peduli kembali menghadirkan program Senam Sehat bagi masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City. Acara ini berlangsung di Soekarno Park, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapat antusias yang luar biasa dari warga sekitar.

Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas olahraga gratis, khususnya bagi ibu-ibu yang menyukai senam kardio dengan iringan musik tersebut. Dengan udara yang sejuk dan lokasi yang mudah diakses, program ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin berolahraga sekaligus menikmati suasana alam yang menyegarkan.

Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga memberikan bantuan berupa masker medis sebanyak 5.000 pcs bagi para peserta yang berpartisipasi.

Salah satu peserta, Ade, mengungkapkan rasa senangnya bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Menurutnya, program ini bukan hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menjadi ajang kebersamaan bagi warga sekitar.

"Menurut saya, program ini sangat bagus karena pertama gratis dan tempatnya strategis, gampang diakses karena dekat jalan raya. Jadi, untuk menjadi sehat sekarang lebih mudah dan murah. Ibu-ibu pasti senang karena bisa olahraga bersama tanpa biaya," ujar Ade dengan antusias.

Dia juga berharap kegiatan ini bisa rutin diadakan setiap minggu. "Kalau bisa, MNC Land dan MNC Peduli mengadakan ini setiap minggu. Kami sangat menikmati kegiatan ini dan ingin terus berpartisipasi."

Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 100 orang. Warga yang hadir tampak bersemangat mengikuti gerakan senam yang dipandu oleh instruktur yang juga berasal dari warga sekitar.

 

