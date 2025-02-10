Kapan Bansos BPNT Februari 2025 Akan Cair? Catat Tanggalnya

JAKARTA – Kapan bansos BPNT Februari 2025 kan cair? catat tanggalnya. Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Februari 2025.

Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam bentuk saldo elektronik yang disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima bantuan hanya dapat membelanjakan saldo BPNT di E-Warong KUBE PKH, yaitu mitra dagang yang telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Program ini dirancang untuk membantu mengurangi beban ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Meski telah dijadwalkan cair pada Februari 2025, banyak yang masih penasaran mengenai tanggal pastinya. Pencairan BPNT umumnya melalui proses verifikasi terlebih dahulu, yang harus diselesaikan sebelum dana dapat disalurkan. Berikut penjelasannya.

1. Kapan Bansos BPNT Februari 2025 Akan Cair?

Menurut jadwal resmi yang dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos), pencairan dana bantuan sosial BPNT ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan berlangsung pada 25 Februari 2025. Setelah dana disalurkan, Bank Penyalur akan memberi tahu pemerintah daerah terkait.

Untuk memastikan dana telah diterima, KPM dapat mengeceknya langsung melalui mesin ATM atau mengonfirmasi informasi tersebut kepada pemerintah daerah setempat.

2. Langkah-Langkah Pencairan BPNT Februari 2025

Jika dana BPNT sudah tersedia, Anda bisa mencairkannya dengan langkah-langkah berikut:

- Pergi ke ATM bank penyalur (BRI, BNI, Mandiri, atau BTN sesuai dengan rekening KKS Anda).

- Masukkan kartu ATM KKS dan pilih bahasa yang diinginkan.

- Masukkan PIN, lalu pilih menu "Tarik Tunai."

- Tentukan nominal yang ingin ditarik dan pilih sumber dana "Tabungan."

- Tunggu hingga transaksi selesai, lalu ambil uang beserta struk transaksi.

- Bagi yang tidak memiliki akses ke ATM, pencairan juga dapat dilakukan melalui agen bank terdekat dengan membawa kartu KKS dan KTP untuk verifikasi.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Februari 2025 masih mengikuti kebijakan tahun sebelumnya, yaitu Rp200.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, jika pencairan dilakukan dalam dua tahap, total dana yang diterima KPM bisa mencapai Rp400.000.

Sebagai salah satu program bantuan sosial, BPNT Februari 2025 berperan penting dalam membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan. Dengan mengetahui jadwal pencairan dan cara mengecek status penerima bansos, masyarakat dapat memastikan hak mereka diterima dengan benar. Pastikan selalu mengikuti informasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menghindari hoaks dan berita yang tidak valid.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)