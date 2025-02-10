Waspada, Inflasi Melonjak Jelang Lebaran 2025

JAKARTA – Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Finansial Bank Permata, Faisal Rachman memperkirakan Indonesia akan kembali mengalami inflasi saat memasuki bulan Ramadhan pada Maret mendatang.

1. Harga Pasar Akan Melonjak



Faisal memprediksi harga-harga pasar akan kembali melonjak 50% pada Maret mendatang ketika memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran.

“Di maret juga ada bulan Ramadhan dan sudah memasuki Lebaran, akan ada pull up demand di sana sehingga kemungkinan inflasi cenderung akan kembali meningkat,” katanya pada forum Economic Review, Senin (10/2/2025).



2. Inflasi di Maret Melonjak

Dia menjelaskan Indonesia mengalami deflasi pada Januari dan Februari, tetapi akan kembali mengalami lonjakan harga dan demand pasar pada Maret mendatang.

“Mungkin inflasi di Januari dan Februari rendah, tetapi di Maret Inflasi akan melonjak,” ungkap Faisal.

Di sisi lain, Faisal kembali memprediksi inflasi Indonesia selama tahun 2025 nantinya akan tetap berada pada level 2%.