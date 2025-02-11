Harga Emas Antam Naik Tajam Jadi Rp1.692.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik tajam pada perdagangan hari ini, Selasa (11/2/2025). Harga emas naik Rp25.000 dan melesat ke Rp1.692.000 per gram setelah sebelumnya juga sempat naik.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp25.000 ke Rp1.543.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

2. Dikenakan PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

3. Daftar Harga Emas

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp896.000

Emas 1 gram: Rp1.692.000

Emas 2 gram: Rp3.324.000

Emas 3 gram: Rp4.961.000

Emas 5 gram: Rp8.235.000

Emas 10 gram: Rp16.415.000

Emas 25 gram: Rp40.912.000

Emas 50 gram: Rp81.745.000

Emas 100 gram: Rp163.412.000

Emas 250 gram: Rp408.265.000

Emas 500 gram: Rp816.320.000

Emas 1.000 gram: Rp1.632.600.000

