JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Senin (10/2/2025). Harga emas naik goceng alias Rp5.000 ke Rp1.667.000 per gram setelah sebelumnya sempat stagnan.
Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp5.000 ke Rp1.518.000.
Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.
Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.
Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:
Emas 0,5 gram: Rp883.500
Emas 1 gram: Rp1.667.000
Emas 2 gram: Rp3.274.000
Emas 3 gram: Rp4.886.000
Emas 5 gram: Rp8.110.000
Emas 10 gram: Rp16.165.000
Emas 25 gram: Rp40.287.000
Emas 50 gram: Rp80.495.000
Emas 100 gram: Rp160.912.000
Emas 250 gram: Rp402.015.000
Emas 500 gram: Rp803.820.000
Emas 1.000 gram: Rp1.607.600.000
(Kurniasih Miftakhul Jannah)