Kadin Bidik Kerja Sama Dengan Asosiasi Dagang Asal Korea

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Korea International Trade Association (KITA) tengah membidik kerja sama. Aksi ini bertujuan meningkatkan bisnis pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

1. Proses Penjajakan Kerja Sama



Proses penjajakan kerja sama itu ditandai dengan pertemuan antara Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie dan perwakilan KITA di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).



“Nah yang tadi dengan Korea, Korea kita kerja sama dengan KITA. KITA itu nama suatu institusi yang ada 76.000 member perusahaan dan mereka di berbagai macam negara yang fokus kepada trade dan investment di UMKM,” ujar Anindya saat ditemui di lokasi.

2. Kemitraan Kedua Lembaga Penting Dilakukan



Dia mengatakan, kemitraan kedua lembaga penting untuk dilakukan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memajukan pelaku usaha mikro di dalam negeri.



Apalagi, UMKM merupakan entitas atau instrumen utama yang ikut berkontribusi besar bagi makro perekonomian nasional.



“Sehingga kerja sama dengan Korea yang terkenal untuk meningkatkan kelas UMKM ini sangat penting. Kita ketahui bahwa Indonesia paling banyak adalah UMKM-nya,” paparnya.