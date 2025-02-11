Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Australia Akan Danai Proyek Bandara-Jalan Tol di RI, Ini Penjelasan Ketum Kadin

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |17:47 WIB
Australia Akan Danai Proyek Bandara-Jalan Tol di RI, Ini Penjelasan Ketum Kadin
Ketum Kadin soal Investasi Australia ke Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapan ketertarikan Australia untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Misalnya, bandar udara (bandara), jalan tol, hingga jembatan.


1. Minat pada Proyek Strategis

Bahkan, mereka menaruh minat terhadap proyek-proyek strategis lainnya. Anindya menyebut, aset infrastruktur seperti jalan, bandara, jembatan, dan lain-lain ingin diprivatisasi Australia. 


“Nah ini saya rasa bagus sekali karena dengan sendirinya aset-aset infrastruktur seperti toll road, port, bandara, jembatan dan lain-lain mana pun yang mau diprivatisasi, jika mereka tertarik,” ungkap Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

2. Kadin Bertemu dengan Perwakilan Australia

Kadin sendiri baru saja melaksanakan pertemuan dengan Australia. Dalam kesempatan itu, perwakilan pemerintah asal negara kanguru itu menyampaikan ketertarikannya untuk bermitra dengan pelaku usaha dan otoritas di Tanah Air (Indonesia Incorporated). 


“Nah, Kadin sebagai naungan dunia usaha tentu tahu sekali proyek-proyek ini dan tahu-tahu teman-teman swasta yang tertarik di bidangnya,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
