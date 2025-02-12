Tren Keuangan Syariah Berkembang, Sun Life dan Bank Muamalat Perpanjang Kemitraan Bancassurance hingga 2036

JAKARTA - Sun Life Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk resmi memperpanjang kemitraan strategis bancassurance hingga tahun 2036. Langkah ini dirancang untuk memperluas layanan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia, mendukung kebutuhan nasabah Bank Muamalat, serta mengoptimalkan potensi besar pasar syariah yang terus berkembang.

Dengan lebih dari 230 juta jiwa populasi Muslim, Indonesia menjadi pasar terbesar untuk layanan keuangan berbasis syariah, yang terus menunjukkan tren positif di berbagai sektor, termasuk perbankan, investasi, dan asuransi.

Dalam beberapa tahun terakhir, produk syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan berbasis syariah yang etis dan transparan.

Bank Indonesia mencatat peningkatan aset keuangan syariah sebesar lebih dari 15% per tahun, sementara pasar asuransi syariah tumbuh pesat dengan kontribusi utama berasal dari produk haji, perlindungan kesehatan, dan investasi berbasis syariah. Tren ini menunjukkan potensi besar untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi di sektor keuangan syariah.

Kemitraan strategis ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024 dan berfokus pada membangun kerja sama yang solid untuk memenuhi kebutuhan nasabah Bank Muamalat melalui produk bancassurance (penjualan produk asuransi melalui jaringan perbankan).

Selama pandemi, kemitraan ini mencatatkan pertumbuhan positif di tengah penurunan kinerja sektor lainnya, menjadikan Sun Life Syariah sebagai salah satu pemimpin di pasar bancassurance syariah.

“Kemitraan ini memungkinkan kami untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inovatif kepada nasabah Bank Muamalat, baik untuk persiapan perjalanan haji, perlindungan kesehatan, maupun kebutuhan finansial lainnya. Dengan perpanjangan ini, kami berkomitmen untuk mendukung Bank Muamalat menjadi salah satu yang terdepan di sektor perbankan syariah,” ujar Chief Distribution Officer & Sharia Director, Sun Life Indonesia Danning Wikanti dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

1. Sun Life dan Bank Muamalat Perkuat Kemitraan

Melalui kemitraan ini, Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat akan mengintegrasikan berbagai kanal distribusi, seperti rekomendasi langsung di kantor cabang bank melalui Relationship Manager (RM) dan Customer Service (CS), saluran pemasaran melalui telepon, penawaran produk melalui platform digital, serta penggabungan produk asuransi dengan layanan pembiayaan.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup berbagai produk unggulan, termasuk ASHA Pro (Asuransi Salam Hijrah Amanah Pro) dan ASHAR USD (Asuransi Salam Hijrah Arafah USD) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investasi haji reguler dan haji plus. Produk SAHAJA (Salam Hijrah Sejahtera) juga ditawarkan untuk perlindungan fleksibel dengan skema Return of Premium (ROP), sementara SHSS (Sun Healthcare Solution Syariah) memberikan perlindungan kesehatan berbasis syariah. Produk pendidikan berbasis tradisional maupun digital, serta produk bundle loan, turut melengkapi portofolio layanan yang ditawarkan melalui kemitraan ini.