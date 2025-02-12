Kisah Produsen Tempe Tembus Pasar Ekspor 10 Negara

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas hingga mampu go global melalui program BNI Xpora.

1. BNI Xpora Perkuat Ekosistem UKM

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan bahwa BNI Xpora merupakan program BNI dalam memperkuat ekosistem UKM berorientasi ekspor yang bertujuan untuk Go Productive, Go Digital, dan Go Global.

Program ini juga mempermudah diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha di luar negeri untuk mendapatkan produk dari Indonesia.

2. Total Outstanding Kredit Usaha

Hingga akhir Desember 2024, total outstanding kredit usaha berorientasi ekspor BNI mencapai Rp33,6 triliun kepada 18.432 debitur. Adapun nilai transaksi perdagangan mencapai Rp108,04 triliun.

"Ke depan, BNI akan terus mendukung lebih banyak pelaku UMKM berorientasi ekspor sehingga bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional," kata Okki dalam siaran pers, Rabu (12//2/2025).