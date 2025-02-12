Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Produsen Tempe Tembus Pasar Ekspor 10 Negara

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |20:45 WIB
Kisah Produsen Tempe Tembus Pasar Ekspor 10 Negara
Pengrajin Tempe (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas hingga mampu go global melalui program BNI Xpora.

1. BNI Xpora Perkuat Ekosistem UKM

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan bahwa BNI Xpora merupakan program BNI dalam memperkuat ekosistem UKM berorientasi ekspor yang bertujuan untuk Go Productive, Go Digital, dan Go Global.

Program ini juga mempermudah diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha di luar negeri untuk mendapatkan produk dari Indonesia.

2. Total Outstanding Kredit Usaha

Hingga akhir Desember 2024, total outstanding kredit usaha berorientasi ekspor BNI mencapai Rp33,6 triliun kepada 18.432 debitur. Adapun nilai transaksi perdagangan mencapai Rp108,04 triliun.

"Ke depan, BNI akan terus mendukung lebih banyak pelaku UMKM berorientasi ekspor sehingga bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional," kata Okki dalam siaran pers, Rabu (12//2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/278/3157966/bni-lTYw_large.jpeg
BNI Bukukan Laba Rp10,1 Triliun di Semester I-2025, Kredit Tumbuh 7,1 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149424/bank_negara_indonesia-bIuA_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Bank, BNI Ingatkan Nasabah Jangan Pernah Berikan Kode OTP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/622/3143672/bni-YHc6_large.jpg
Bidik Generasi Muda, Begini Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/320/3140277/bni-4cKS_large.jpg
Ditopang Pekerja Migran Indonesia, Bisnis Remitansi BNI Naik 13,1% di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137249/bank_bni-u8d5_large.jpg
Waspada Penipuan Berkedok Hadiah wondr BNI, Ini Modusnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement