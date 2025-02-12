Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Komitmen BNI Perkuat Sistem Transaksi bagi Masyarakat Indonesia

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |15:18 WIB
Komitmen BNI Perkuat Sistem Transaksi bagi Masyarakat Indonesia
Komitmen BNI Perkuat Sistem Transaksi bagi Masyarakat Indonesia (Foto: Dokumentasi BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memborong dua penghargaan sekaligus pada ajang JCB Award 2025 dengan tema Kolaborasi & Sinergi untuk Tumbuh Bersama.

Ajang tahunan ini merupakan bentuk apresiasi JCB kepada mitra prinsipalnya atas kerja sama dan pencapaian mitra issuer di seluruh Indonesia. Dua penghargaan yang diterima BNI meliputi Best Issuing Total Sales Volume in Indonesia 2024 dan Outstanding Usage Program with Prominent Merchants in Indonesia 2024.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Retail Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, dan Division Head Card Business BNI, Grace Situmeang, di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.

Corina mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan bukti keseriusan BNI dalam mendorong penguatan sistem transaksi yang lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Corina melanjutkan bahwa BNI telah menjalin kerja sama dengan JCB International Indonesia dan akan terus berupaya melakukan inovasi guna meningkatkan pertumbuhan transaksi Kartu Kredit BNI.

Halaman:
1 2
