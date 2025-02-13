Profil Jahja Setiaatmadja dan Hendra Lembong, Calon Presiden Komisaris dan Dirut BCA

JAKARTA - Profil calon Presiden Komisaris dan Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Jahja Setiaatmadja akan diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Gregory Hendra Lembong sebagai calon Direktur Utama.

Perubahan Direksi dan Komisaris ini akan ditetapkan perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025.

Kabar mengenai perombakan direksi dan komisaris BCA ini dibenarkan oleh Jahja. Saat dihubungi Okezone, Jahja mengakui akan menempati kursi Presiden Komisaris BCA.

"Betul sebagai Preskom (Presiden Komisaris)," jawab Jahja kepada Okezone, Kamis (13/2/2025).

Berikut Profil Jahja Setiaatmadja dan Hendra Lembong.

1. Profil Jahja Setiaatmadja

Sejak tahun 2011 sampai saat ini, Jahja masih menjabat sebagai Presiden Direktur BCA. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BCA (2005-2011) dengan tanggung jawab diantaranya di bidang bisnis Perbankan Cabang, Divisi Tresuri, Divisi Perbankan Internasional, dan kantor-kantor perwakilan di luar negeri.

Jahja menjabat sebagai Direktur BCA (1999-2005) serta memangku berbagai jabatan manajerial di BCA sejak tahun 1990. Sebelum bergabung dengan BCA, Jahja menjabat sebagai Direktur Keuangan pada perusahaan otomotif Indonesia terkemuka, PT Indomobil (1989-1990), serta memimpin sejumlah posisi strategis pada salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, PT Kalbe Farma (1980-1989) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan.

Jahja memulai karir di tahun 1979 sebagai akuntan pada kantor akuntan (Price Waterhouse). Selama masa karir, telah berpengalaman di berbagai bidang dan penugasan di antaranya change management, banking strategy, treasury, accounting & financial management, corporate banking, international banking, risk management serta digital banking. Jahja Memperoleh gelar sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1982).

2. Profil Hendra Lembong

Gregory Hendra Lembong adalah Warga Negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Indonesia. Hendra Lembong memiliki pengalaman perbankan di Indonesia dan di luar negeri lebih dari 30 tahun. Hendra menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BCA sejak tahun 2022 hingga sekarang, bertanggung jawab atas Group Strategic Information Technology dan Group Operation Strategy & Development, serta menjalankan supervisi umum atas Direktur Keuangan & Perencanaan Perusahaan dan Direktur Transaksi Perbankan.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur BCA yang bertanggung jawab atas Strategic Information Technology dan Enterprise Security. Selain itu juga memantau perkembangan PT Central Capital Ventura, entitas anak yang bergerak di bidang modal ventura, dan PT Bank Digital BCA (BCA Digital), entitas anak yang bergerak di bidang perbankan digital.

Sebelum bergabung dengan BCA, Hendra ditunjuk sebagai Chief Transformation Officer yang memimpin Program Transformasi & Strategi untuk seluruh unit atau fungsi di PT Bank CIMB Niaga Tbk Indonesia sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020; sebagai Chief Fintech Officer CIMB Group Malaysia (Juni 2018 sampai dengan Desember 2018); CEO Group of Transaction Banking CIMB Group Malaysia (Juli 2016 sampai dengan Desember 2018); Chief of Transaction Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk (Agustus 2013 sampai dengan Desember 2018); Regional Head of Transaction Services (cash, liquidity, FX), Asia Pacific di J.P. Morgan Asia Pacific di Singapura (2010-2013); Global COO & Head of Business Development di Deutsche Bank London (2009-2010); dan berkarir di Citibank sejak tahun 1994 sampai dengan 2009 dengan memegang berbagai peran di bidang strategi & manajemen produk di Asia dan Eropa.

Hendra meraih gelar Bachelor of Science in Chemical Engineering dari University of Washington, dan Master of Science in Engineering Economic Systems dari Stanford University di Amerika Serikat.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)