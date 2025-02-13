Apakah Pinjol Paylater Ada DC Lapangan? Ini Jawabannya

JAKARTA – Apakah pinjol paylater ada DC lapangan? Ini jawabannya. Selain pinjaman online (pinjol), paylater juga menjadi pilihan masyarakat ketika sedang membutuhkan uang dalam kurun waktu yang cepat.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan persaingan ketat di pasar pinjol, banyak aplikasi yang tidak lagi mensyaratkan jaminan khusus untuk mengajukan pinjaman. Dalam prosesnya, pengajuan hanya diperlukan KTP dan nomor rekening untuk mempermudah pencairan dana.

Namun, banyak debitur yang mengajukan pinjaman tanpa mempertimbangkan risiko gagal bayar (galbay). Risiko terburuk yang harus dipertimbangkan ketika ingin mengajukan pinjaman adalah kemungkinan debt collector (DC) datang ke rumah untuk melakukan penagihan atau menyita barang jaminan jika debitur galbay.

Lantas, apakah pinjol paylater ada DC lapangan? Ini jawabannya.

Seiring dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan kemudahan dalam menggunakan fitur paylater membuat banyak para pengguna menjadi kecanduan.

Melansir dari berbagai sumber, pinjol paylater yang sudah secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan otomatis memiliki DC lapangan.

Pelanggan yang menggunakan paylater resmi OJK dan mengalami galbay akan dihubungi melalui WhatsApp, telepon, SMS, dan email. Jika nomor yang dituju tidak dapat dihubungi, DC lapangan dari aplikasi tersebut akan mengunjungi rumah pengguna secara langsung.

Ada beberapa aplikasi pinjol paylater yang sudah resmi terdaftar OJK dan memiliki DC lapangan seperti Shopee Paylater, Gopay Later, Lazada Paylater, Kredivo Paylater, Bukalapak Paylater, dan Akulaku Paylater.