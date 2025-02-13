Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Tetapkan Wamenkeu Suahasil Nazara Jadi Plh Dirjen Anggaran

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:53 WIB
Sri Mulyani Tetapkan Wamenkeu Suahasil Nazara Jadi Plh Dirjen Anggaran
Menkeu Sri Mulyani Tunjuk Wamenkeu Suahasil Jadi PLH Dirjen Anggaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


1. Usai Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka


Penunjukkan itu menindaklanjuti penangkapan Isa Rachmatarwata yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi beberapa waktu lalu.
“Untuk pejabat sementara telah ditunjuk, yaitu Wamen Keuangan Suahasil Nazara,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dikutip Antara di Jakarta, Kamis (13/2/2025).


2. Kejagung Tetapkan Tersangka


Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dalam kurun waktu 2008—2018.


"Pada malam hari ini tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006—2012," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar di Kantor Kejagung, Jakarta.

 

Halaman:
1 2
