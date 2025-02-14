Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menhub Sebut Stasiun BNI City Akan Tembus ke Karet

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:35 WIB
Menhub Sebut Stasiun BNI City Akan Tembus ke Karet
Stasiun KRL Karet (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan ( Menhub ) Dudy Purwagandhi mengatakan solusi telah memiliki solusi terkait penutupan stasiun karet, yaitu dengan menyambungkan selasar pejalan kaki dari stasiun BNI City dengan stasiun Karet.


1. Akan Tersambung hingga Stasiun Karet

Menhub mengatakan dengan opsi ini, masyarakat ingin turun di stasiun Karet, namun ke depan akan ditutup, bisa turun di Stasiun BNI City dan berjalan lewat selasar yang terhubung hingga stasiun Karet.

Jadi itu nanti nyambung kok (Stasiun BNI City dan Stasiun Karet), jadi orang bisa tetap keluar dari situ. Misalnya nanti di dari BNI City, nanti ada jalan menuju stasiun Karet, kata Menhub saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (14/2/2025).

2. KAI Pastikan Adanya Integrasi

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui KAI Commuter selaku pengelola kereta Commuter Line Basoetta mengungkap dibalik rencana penutupan stasiun Karet.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus memaparkan, rencana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang, masih dalam proses kajian, serta membutuhkan pembahasan mendalam dengan regulator dan berbagai pihak terkait.

Joni menjelaskan, wacana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, sebenarnya mempertimbangkan faktor keselamatan selain bertujuan untuk memangkas waktu perjalanan kereta Commuter Line Basoetta dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

 

