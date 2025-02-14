Harga Emas Makin Mahal Tembus Rp1,7 Juta Segram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) semakin mahal karena mengalami kenaikan hari ini, Jumat (14/2/2025). Harga emas naik Rp9.000 dan tembus level Rp1.701.000 per gram setelah sebelumnya sempat naik.

1. Harga Buyback

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp9.000 ke Rp1.552.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

2. Dikenakan PPh

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.