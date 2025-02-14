Modal Rp1 Juta Cocok untuk Usaha Apa? Ini 7 Rekomendasinya

JAKARTA - Modal 1 juta cocok untuk usaha apa? Dengan sulitnya mencari pekerjaan saat ini membuat banyak orang lebih memilih untuk membuka usaha sendiri meski dengan modal minim.

Memulai usaha dengan modal terbatas, seperti 1 juta rupiah, bukanlah hal yang mustahil. Dengan kreativitas dan perencanaan yang baik seseorang bisa memulai bisnis yang menguntungkan.

Meski begitu, cara memulai usaha dengan modal minim ini tentu akan cukup sulit. Namun jika pantang menyerah dengan kegagalan dan terus mencoba, bukan tidak mungkin akan sukses di masa depan.

1. Usaha Makanan Ringan



Modal 1 juta rupiah bisa digunakan untuk membeli bahan baku, kemasan, dan alat sederhana. Contohnya seperti keripik pisang, kue kering, atau snack kemasan.

Cara memulainya adalah dengan memilih camilan yang mudah dibuat dan memiliki daya tarik. Bisa juga dengan menggunakan kemasan yang menarik untuk menambah nilai jual.

2. Jasa Cuci Sepatu



Dengan modal 1 juta rupiah bisa digunakan untuk membeli peralatan cuci sepatu seperti sikat, shampo, dan semir.

Membuka jasa ini tidak harus dengan menyewa tempat, karena dapat dilakukan di rumah sendiri. Untuk pemasarannya dapat memanfaatkan sosial media.