HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang Lantik Deddy Corbuzier Jadi Stafsus

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |08:05 WIB
Harta Kekayaan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang Lantik Deddy Corbuzier Jadi Stafsus
Menhan Sjarie menjadi sorotan masyarakat usai membuat keputusan untuk melantik selebritas terkemuka yaitu Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan harta kekayaan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan tersebut diperbarui per 31 Desember 2024. Dikutip dari LHKPN,  total harta kekayaan Sjafrie mencapai Rp99,12 miliar.

1.      Sjafrie Sjamsoeddin Melantik  Deddy Corbuzier

Sjarie tengah menjadi sorotan masyarakat usai membuat keputusan untuk melantik selebritas terkemuka yaitu Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik. Keputusan yang diambil Sjafrie, membuat beragam reaksi publik, sebab Deddy merupakan seorang publik figur dan juga selebritas terkenal dibanding sebagai praktisi pertahanan.

Sebelumnya, Deddy juga sudah mendapatkan pangkat Letnan Kolonel Tituler dari TNI sebagai kontribusinya dalam komunikasi strategis dan edukasi publik terkait pertahanan. Setelah dilantik dan mengemban jabatan barunya di Kementerian Pertahanan, ia diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih maksimal dan efektif antara Kemenhan dan masyarakat.

2.      Harta Kekayaan Menhan

Sjafrie sudah tergabung ke dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024 dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Adapun harta kekayaan Sjafrie mayoritas berbentuk aset properti.

 

