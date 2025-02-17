Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Raih Cashback Unit Penyertaan Reksa Dana Rp100.000 di MotionTrade dalam Promo Happy Investment with Danakita

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |10:44 WIB
Raih Cashback Unit Penyertaan Reksa Dana Rp100.000 di MotionTrade dalam Promo Happy Investment with Danakita
Motion Trade Happy Investment (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan PT Danakita Investama dalam promo “Happy Investment with Danakita”. Investor berkesempatan untuk memenangkan cashbcack unit penyertaan reksa dana senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) investor pertama.  

1. Cara Mudah Happy Investment

Caranya mudah! Investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana dari PT Danakita Investama yaitu Danakita Investasi Fleksibel atau Danakita Saham Prioritas senilai minimum Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di aplikasi MotionTrade.

Periode promo berlangsung dari 17 Februari hingga 17 Maret 2025. Adapun untuk periode penilaian berlangsung hingga 17 Mei 2025. Tunggu apalagi? Jangan lewatkan promo dari PT Danakita Investama di aplikasi MotionTrade! Informasi lebih lengkap, klik link berikut bit.ly/promoDANAKITAMT3

 

Telusuri berita finance lainnya
