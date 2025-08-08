MNC Sekuritas-Berdikari Bahas Revolusi Investasi Aman di Pasar Modal, Live Instagram Sore Ini

JAKARTA – Meningkatnya minat masyarakat terhadap pasar modal menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa aspek penting dalam mewujudkan investasi yang aman di antaranya adalah pemahaman mengenai profil risiko investor, pemilihan instrumen yang sesuai dengan tujuan keuangan, serta peran manajer investasi dalam mengelola dana nasabah secara profesional dan transparan.

Investor pemula perlu memahami instrumen investasi yang tepat sesuai dengan profil risikonya. Lantas, apa langkah awal yang harus dilakukan investor pemula untuk membangun portofolio investasi di pasar modal yang aman dan sesuai dengan tujuan keuangan?

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas "Revolusi Investasi yang Aman di Pasar Modal” pada Jumat (8/8/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Investment Berdikari Manajemen Investasi, Enky Qashas, dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas, Wesly Andri. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

(Feby Novalius)