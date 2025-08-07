Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Cuan Halal dari Investasi Syariah Bersama Bursa Efek Indonesia Hari Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |14:54 WIB
Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Cuan Halal dari Investasi Syariah Bersama Bursa Efek Indonesia Hari Ini
Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Cuan Halal dari Investasi Syariah Bersama Bursa Efek Indonesia Hari Ini (Foto: MNC Sekuritas)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah.

Terdapat beragam pilihan instrumen yang dapat dipilih oleh investor di pasar modal, salah satunya adalah saham berbasis syariah. Selain memberikan potensi imbal hasil, investasi syariah juga menawarkan ketenangan batin bagi investor yang ingin menjalankan prinsip keuangan sesuai ajaran Islam. Hal ini menjadikan investasi syariah sebagai pilihan yang menguntungkan secara finansial dan bernilai secara spiritual.

Investor pemula perlu memahami bahwa tidak semua emiten yang diperdagangkan di pasar modal menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk membekali diri dengan pengetahuan yang tepat agar dapat mengambil langkah bijak dan meraih tujuan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Lantas, bagaimana cara memastikan bahwa emiten yang dibeli telah sesuai dengan prinsip syariah?

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas "Cuan Halal dari Investasi Syariah” pada Kamis (7/8/2025) pukul 16.00 WIB bersama Sharia Capital Market Development Indonesia Stock Exchange Rosyidah, dipandu oleh Head of Sharia Business MNC Sekuritas Indah Nurhabibah. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

