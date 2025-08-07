Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas dan Sucor AM Dukung Literasi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta untuk Karyawan PDAM Kota Bogor

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:24 WIB
MNC Sekuritas dan Sucor AM Dukung Literasi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta untuk Karyawan PDAM Kota Bogor
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. 

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas, MNC Sekuritas bersinergi dengan Sucorinvest Asset Management untuk mendukung edukasi keuangan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) kepada karyawan departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan (PDAM) Kota Bogor.

Adapun materi edukasi disampaikan oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri dan Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Felisya Wijaya.

Dalam pemaparannya, Wesly menjelaskan bahwa investasi di pasar modal bukanlah sesuatu yang instan. Investasi memerlukan proses dan pembelajaran sehingga bisa mendapatkan hasil optimal.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi reksa dana, seperti membuat perencanaan keuangan, menentukan profil risiko dan karakteristik produk reksa dana, serta memilih produk yang sesuai dengan tujuan investasi berdasarkan jangka waktu investasi,” kata Wesly.

 

