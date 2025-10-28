Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |17:54 WIB
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas besama BRI Manajemen Investasi berkolaborasi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas Respati Indonesia (URINDO) pada Selasa (28/10/2025). Materi edukasi disampaikan oleh Manager Group Sales 3 PT BRI Manajemen Investasi Desie Anggita Yudanto dan APERD Partnership PT MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa. 

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum, dan SDM Universitas Respati Indonesia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan kampus sekaligus memperkuat peran Galeri Investasi URINDO sebagai pusat edukasi dan praktis investasi yang sehat, cerdas, dan beretika. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang mau berbagi pengetahuan. Kami berharap setiap peserta dapat terlibat aktif dan menyadari bahwa literasi dan inklusi keuangan sangat membantu mahasiswa untuk menjadi individu yang mandiri, pintar dalam mengelola keuangan, dan siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

 

