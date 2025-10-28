Gandeng BEI dan KISI AM, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Paramadina

JAKARTA – MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas besama Bursa Efek Indonesia dan KISI Asset Management berkolaborasi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas Paramadina pada Selasa (28/10/2025). Materi edukasi disampaikan oleh Spesialis Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Reza Sadat, Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah, dan Senior Manager Partnership Distribution KISI Asset Management Amelia Sintama.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina Didin Hikmah Perkasa mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa.

“Mahasiswa perlu memahami pentingnya berinvestasi sejak dini. Jajan boleh, tapi berinvestasi juga penting. Dengan menyisihkan sebagian dari uang yang dimiliki untuk investasi, mahasiswa dapat mulai mempersiapkan masa depan,” ujarnya.