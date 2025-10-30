MNC Sekuritas dan BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Widya Dharma Pontianak

PONTIANAK – MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas bersama BRI Manajemen Investasi kembali berkolaborasi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di Universitas Widya Dharma (UWD) Pontianak pada Selasa (28/10/2025) secara online. Materi edukasi disampaikan oleh Manager Group Sales 3 BRI Manajemen Investasi Desie Anggita Yudanto dan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Manager Group Sales 3 BRI Manajemen Investasi Desie Anggita Yudanto mengatakan bahwa BRI Manajemen Investasi dan MNC Sekuritas berkolaborasi untuk mengedukasi generasi muda agar terhindar dari investasi yang bersifat menyesatkan.

“Melalui edukasi di dunia pendidikan, kita dapat menumbuhkan kesadaran berinvestasi secara legal dan bertanggung jawab dan bukan sekadar mengejar keuntungan, tetapi membangun kebiasaan finansial yang berkelanjutan,” ujarnya.