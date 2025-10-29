Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |19:15 WIB
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. 

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas bersama BRI Manajemen Investasi berkolaborasi dalam gelaran edukasi reksa dana “Having Fund 2025” di MNC University pada Rabu (29/10/2025). 

Materi edukasi disampaikan oleh Manager Group Sales 3 BRI Manajemen Investasi Desie Anggita Yudanto dan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal. 

Dalam sambutannya, Rektor MNC University Dendi Pratama mengatakan bahwa mahasiswa bisa belajar menjadi investor masa depan dimulai dari edukasi “Having Fund” hari ini.

“Yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa bisa mempersiapkan diri menjadi investor di masa depan. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk memahami dan mempraktikkan investasi sejak di bangku kuliah,” ujarnya.

 

