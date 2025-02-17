Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Waspada Kenaikan Harga Pangan dan Tiket Pesawat Jelang Ramadhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:04 WIB
BPS Waspada Kenaikan Harga Pangan dan Tiket Pesawat Jelang Ramadhan
BPS Waspada Kenaikan Harga Pangan dan Tiket Pesawat Jelang Ramadhan
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti adanya kenaikan harga untuk sejumlah komoditas menjelang Ramadhan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, setidaknya ada enam komoditas yang patut diwaspadai, mulai dari pangan hingga tiket pesawat.

"Perlu diwaspadai kenaikan harga beberapa komoditas akibat tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan momen Idul Fitri, seperti, daging ayam, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang putih, beras dan emas perhiasan," ujarnya dalam rapat koordinasi inflasi yang digelar pada Senin (17/2/2025).

1. Pantau Harga Daging hingga Bawang

Pudji menjelaskan, komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, beras dan bawang merah dalam dua tahun terakhir sudah menjadi langganan penyumbang inflasi pada momen awal Ramadan maupun Idul Fitri. Dan saat ini, harga komoditas tersebut masih mengalami kenaikan.

Dia mengatakan di Januari 2025 kemarin, masih terjadi inflasi pada daging ayam ras sehingga perlu diwaspadai menjelang Ramadhan begitu juga telur ayam ras. Berbeda dengan beras yang sejak Maret-April 2024 lalu terjadi musim panen sehingga harganya mengalami deflasi.

 

Halaman:
1 2
