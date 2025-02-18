Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penampakan Bandara Ahmad Yani Sepi Bak Kuburan, Tenant-Tenant Babak Belur

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |10:12 WIB
Penampakan Bandara Ahmad Yani Sepi Bak Kuburan, Tenant-Tenant Babak Belur
Penampakan Bandara Ahmad Yani Sepi Bak Kuburan, Tenant-Tenant Babak Belur (Foto: Bandara Ahmad Yani)
A
A
A

SEMARANG - Penampakan Bandara Ahmad Yani Semarang sepi bak kuburan. Bukan tanpa sebab, sepinya Bandara Ahmad Yani Semarang terjadi usai penerbangan internasional di Bandara Ahmad Yani Semarang ditutup total pasca-Pandemi Covid-19. Pemerintah telah mencabut status 17 bandara penerbangan internasional, salah satunya Bandara Ahmad Yani.

Kini Bandara Ahmad Yani Semarang kini hanya melayani penerbangan domestik. Dicabutnya status internasiona berdampak pada sektor bisnis di sana, khususnya para tenant yang menjual berbagai macam barang dan jasa. Meski aktivitas bandara normal, namun puluhan tenant di kawasan itu terlihat sepi. 

Penampakan Bandara Ahmad Yani Sepi Bak Kuburan, Tenant-Tenant Babak Belur

Salah satu penjaga toko di Bandara Ahmad Yani Semarangh asal Bali mengatakan, ada hari-hari tertentu bandara tampak ramai, namun jumlah pengunjung yang berbelanja masih sepi.

“Sepertinya belum ada terobosan pihak bandara meningkatkan arus penumpang, kalau fasilitasnya di sini memang lengkap,” katanya, Senin (17/2/2025). 

1. Kondisi Bandara Ahmad Yani Semarang 

Dampak sepinya bandara penumpang ini juga terlihat dari papan reklame kosong di kompleks bandara itu. Baik di luar, gerbang utama ataupun di dalam, papan iklan banyak tak terisi. Ini juga mengisyaratkan sektor iklan di kawasan bandara itu makin meredup. 

Informasi yang dihimpun, mahalnya sewa reklame dan videotron di sana tak sebanding dengan hasil, sebab memang aktivitasnya tak terlalu ramai.

“Mudah-mudahan pihak bandara membuat gebrakan agar sektor bisnis bergairah,” lanjutnya. 

Bandara Ahmad Yani

2. Pengakuan Penumpang di Bandara

Salah satu penumpang dari Jakarta bernama Andi Irawan, menyebut Bandara Ahmad Yani memang saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya, dari segi fasilitas, lokasi maupun infrastruktur.  Dia mengaku sering berkunjung ke Semarang, merasakan jumlah penumpang makin sedikit.   

Dia berharap penerbangan internasional di sana kembali dibuka, sehingga bisa membawa angin segar bagi komunitas bisnis yang mengandalkan keramaian bandara.

Bandara Ahmad Yani

3. Penjelasan Angkasa Pura

Sementara, pada konteks periklanan di Bandara Ahmad Yani satu-satunya pemegang konsesinya adalah PT Alumaga, sejak tahun 2019 baik kawasan dalam ataupun luar bandara. Tahun 2019 saat itu status Bandara Ahmad Yani Semarang adalah Bandara Internasional, namun saat ini turun status menjadi bandara domestik.

“PT Alumaga masih menjadi partnership pengelolaan iklan di Bandara Ahmad Yani Semarang,” ujar Stakeholder Relation Department Head PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Ahmad Zulfian Noor saat dikonfirmasi.

Dia mendorong para tenant untuk bisa meningkatkan omzet dengan menggelar berbagai event yang menarik, misalnya event tematik.  

“Kami bisa siapkan musik di lobi, juga siapkan tim khusus pembinaan para tenan,” tandasnya. 

Bandara Ahmad Yani

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201/pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163700/menhub_dudy-7xhp_large.jpg
Menhub Evaluasi Status Bandara Internasional, 2 Tahun Tak Produktif Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162527/menko_ahy-UiIz_large.jpg
Ada 40 Bandara Internasional Baru, AHY: Untuk Dongkrak Pariwisata RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162025/bandara_baru_di_indonesia-iXvl_large.jpg
Kemenhub Tetapkan 40 Bandara Internasional Baru di Indonesia, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155662/bandara-X2d1_large.jpg
Penerbangan Citilink dan Batik Pindah dari Halim ke Bandara Soetta Mulai 1 Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement