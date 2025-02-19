Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hore! Ada Diskon Tiket Pesawat 10% Selama Mudik Lebaran 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |13:24 WIB
Hore! Ada Diskon Tiket Pesawat 10% Selama Mudik Lebaran 2025
Diskon Tiket Pesawat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program diskon tiket pesawat sebesar 10% akan kembali diterapkan saat periode mudik Lebaran 2025.

“Dalam hari besar keagamaan juga dilakukan stimulus kembali, yaitu diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10 persen,” kata Airlangga dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta dikutip Antara, Rabu (19/2/2025).

1. Diskon Berlaku Selama 2 Pekan

Menurut dia, diskon itu akan berlaku selama dua pekan, yaitu sepekan sebelum Idul Fitri hingga sepekan setelahnya.

2. Diskon Tarif Tol

Selain diskon tiket pesawat, pemerintah juga akan menggelontorkan diskon tarif tol.

Guna menopang konsumsi, pemerintah juga berencana menggelar kembali Program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale dengan besaran diskon antara 50 persen hingga 70 persen.

 

Halaman:
1 2
