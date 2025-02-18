Prabowo Pastikan Diskon Tarif Tol dan Tiket Pesawat Lebaran 2025, AHY: Perlu Waktu

JAKARTA - Diskon tarif tol dan tiket pesawat pada mudik Lebaran 2025 belum bisa dipastikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih melakukan pembahasan mengenai pemotongan tarif tol dan tiket pesawat pada mudik lebaran 2025.

"Kami belum bisa mendeclare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya kemenhub tadi masih mau duduk langsung dengan kementerian bumn Kemenkeu dan lain-lain," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

1. Instruksi Prabowo

Meski begitu, AHY menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin harga tiket pesawat dan tarif transportasi dapat terjangkau.

"Yang jelas semangatnya sesuai arahan presiden bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau. Kita tunjukkan pemerintah berpihak ke masyarakat di saat yang memang sangat dibutuhkan kita mau hadirkan kebijakan seperti tadi," jelasnya.

2. Diskon Tiket Pesawat

AHY menyebut bahwa pihaknya mencontohkan pemberian diskon tiket pesawat pada saat momen Natal dan tahun baru.

"Nah Nataru yang lalu menunjukkan meski pemerintah baru berapa minggu saja tapi kami menunjukkan pemerintah berupaya yang terbaik. Kami merumuskan dan menuntaskan koordinasi kami memutuskan dengan cermat dan pada saatnya akan diumumkan ke masyarakat," ungkapnya.