Ada Aksi Indonesia Gelap, Anindya Bakrie: RI Tetap Menarik untuk Investasi

JAKARTA - Aksi Indonesia Gelap digelar untuk menuntut kebijakan masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak adil.

Namun, apakah aksi dan tagar tersebut akan berpengaruh terhadap para investor asing?

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan setelah mengunjungi beberapa negara bersama Presiden Prabowo, terdapat tiga negara yang sedang menjadi perbincangan global, salah satunya Indonesia.

1. Tak Pengaruhi Investasi

Menurutnya, dari tagar dan aksi Indonesia Gelap pada Senin 17 Februari 2025, tidak berpengaruh terhadap para investor asing yang berinvestasi di Indonesia.

“Menurut saya tetap Indonesia itu destinasi untuk investasi yang sangat menarik, gampang melihatnya, banyak sekali orang yang membuka jalur perdagangan dengan Indonesia,” kata Anindya pada acara Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).