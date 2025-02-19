Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Aksi Indonesia Gelap, Anindya Bakrie: RI Tetap Menarik untuk Investasi

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |19:28 WIB
Ada Aksi Indonesia Gelap, Anindya Bakrie: RI Tetap Menarik untuk Investasi
Ada Aksi Indonesia Gelap, Anindya Bakrie: RI Tetap Menarik untuk Investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aksi Indonesia Gelap digelar untuk menuntut kebijakan masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak adil.
Namun, apakah aksi dan tagar tersebut akan berpengaruh terhadap para investor asing?
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan setelah mengunjungi beberapa negara bersama Presiden Prabowo, terdapat tiga negara yang sedang menjadi perbincangan global, salah satunya Indonesia. 

1. Tak Pengaruhi Investasi

Menurutnya, dari tagar dan aksi Indonesia Gelap pada Senin 17 Februari 2025, tidak berpengaruh terhadap para investor asing yang berinvestasi di Indonesia. 
“Menurut saya tetap Indonesia itu destinasi untuk investasi yang sangat menarik, gampang melihatnya, banyak sekali orang yang membuka jalur perdagangan dengan Indonesia,” kata Anindya pada acara Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement